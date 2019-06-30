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Raspberry تطلق حاسبا صغيرا بـ 35 $!

العالم الرقمي

Raspberry تطلق حاسبا صغيرا بـ 35 $!
youtube/Raspberry Pi
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m1pb

استعرضت شركة Raspberry البريطانية مؤخرا حاسبها الصغير الجديد Pi 4، بميزات تقنية جيدة وسعر يبدأ بـ 35 دولارا فقط.

ويتكون هذا الحاسب من رقاقة BCM2711 التي تصنعها Broadcom، مثبت عليها معالج Cortex-A72 رباعي النوى، بتردد 1.5 غيغاهيرتز، وذاكرة وصول عشوائي LPDDR4 1/2/4 غيغابايت.

كما زود بمنفذي USB 3.0 وUSB 2.0 ومنفذ USB-C، بالإضافة إلى تقنيات تساعده على التعامل مع أنظمة "بلوتوث-4.2"، وقدرة على فك تشفير الفيديوهات بدقة 4K.

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كما حصل هذا الجهاز على منفذي micro-HDMI يمكنان من وصله بشاشتين بوقت واحد، بالإضافة إلى منفذ خاص لبطاقات microSD.

ويمكن شراء مجموعة من الملحقات الخاصة بهذا الجهاز، تشمل علبة خارجية، وبطاقة SD لتخزين البيانات، وكوابل HDMI و USB ولوحة مفاتيح.

المصدر: وكالات

 

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