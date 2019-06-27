أهم التسريبات حول هاتف Xiaomi المنتظر

سرّب موقع 4apk المتخصص بشؤون التقنية معلومات تتعلق بأهم الخصائص الفنية والتقنية لهاتف Mi Max 4 المرتقب من Xiaomi.

ومن المفترض أن يزود هذا الهاتف بشاشة AMOLED كبيرة بمقاس 7.2 بوصة ودقة عرض (2340/1080) بيكسل، تتميز بإطارات رقيقة، وفيها فتحة صغيرة في منتصفها من الأعلى مخصصة للكاميرا، بالإضافة إلى ماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.

youtube/ MR. GADGETS

أما الكاميرا الأساسية للهاتف فيجب أن تكون ثلاثية العدسة بدقة (24+16+12) ميغابيكسل، بفتحات عدسات F / 2.0، وبميزة الضبط التلقائي للصورة، والكاميرا الأمامية بدقة 24 ميغابيكسل، وخاصية التعرف على الوجوه.

وسيتعامل هذا الهاتف مع الإنترنت والبيانات والصور بسرعة غالية بفضل معالج Qualcomm Snapdragon 730، وذاكرة وصول عشوائي 6/8 غيغابايت، وذاكرة داخلية 64/128/256 غيغابايت، وسيزود ببطارية كبيرة بسعة 6000 ميلي أمبير، تكفيه ليعمل لأيام، ونظام تشغيل Android 9 Pie مع واجهات MIUI 9.

المصدر: 4APK