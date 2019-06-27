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ZTE الصينية تدخل عالم 5G بهاتف لا مثيل له

العالم الرقمي

ZTE الصينية تدخل عالم 5G بهاتف لا مثيل له
youtube/Чудо техники
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استعرضت Nubia المملوكة لشركة ZTE مؤخرا هاتفا بمواصفات غير مسبوقة، قادرا على التعامل مع شبكات 5G المتطورة.

ومن أبرز ما يميز هذا الهاتف هو هيكله الأنيق المصنوع من الزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، والمزود بشاشتين، واحدة على الواجهة الأمامية بمقاس 6.26 بوصة ودقة عرض (2280/1080) بيكسل، وأخرى على الواجهة الخلفية بمقاس 5.1 بوصة، ودقة عرض (1520/720) بيكسل.

ZTE الصينية تدخل عالم 5G بهاتف لا مثيل له
youtube/Чудо техники

وبفضل هذه التقنية الفريدة في الهاتف يمكن للمستخدم التقاط صور "سيلفي" عالية الدقة اعتمادا على الكاميرا الأساسية له.

ويمكن لهذا الجهاز التعامل بسرعة كبيرة مع البيانات بفضل معالجه Snapdragon 855 ثماني النوى، وذاكرة الوصول العشوائي بحجم 4/6 غيغابايت، والذاكرة الداخلية بحجم 64/128/256 غيغابايت.

كما زود هذا الجهاز بكاميرا أساسية مزدوجة بدقة (24+12) ميغابيكسل، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة الأساسية، وميزة التعرف على الوجوه في الكاميرا لقفل الشاشة وفك قفلها بأمان.

المصدر: 4PK

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