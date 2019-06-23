"موتورولا" تطرح هاتفا متطورا بـ 4 كاميرات!

تستعد شركة "موتورولا" لطرح هاتف One Pro الذي سيأتي بميزات متطورة تجعل منه أحد أبرز الأجهزة الذكية في الأسواق.

ومن أبرز ما سيميز هذا الجهاز هو الكاميرا الأساسية العالية الدقة والمزودة بـ 4 عدسات تتوضع على الواجهة الخلفية على شكل مربع، والتي بإمكانها تقريب اللقطة أثناء التصوير بشكل كبير دون أن تتأثر جودة الصورة، فضلا عن الكاميرا الأمامية التي تتعامل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

كما سيأتي هذا الهاتف بشاشة AMOLED بمقاس 6.2 بوصة عالية الدقة، فيها ثقب صغير في منتصفها من الأعلى مخصص للكاميرا الأمامية.

وسيزود ببطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، ومنفذ USB Typе-C للشحن ونقل البيانات، ومنفذ (3.5 ملم) للسماعات، ومنفذين لبطاقات الاتصال، بالإضافة إلى ماسح لبصمات الأصابع سريع الأداء مدمج في الشاشة.

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وسيطرح بهيكل مقاوم للماء والغبار، بأبعاد 158.7/75/8.8 ملم، بألوان أساسية هي الأسود والأرجواني والبرونزي.

المصدر: 4APK