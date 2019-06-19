"هواوي" تطلق نسخا مميزة من P30 الشهير

تستعد شركة "هواوي" لإطلاق نسخ معدلة من هاتف P30 Pro الذي صنف كأحد أكثر الهواتف الذكية تطورا في الأسواق.

ومن المفترض أن تطلق الشركة نسختان من هذا الهاتف مزودتان بذاكرة وصول عشوائي بحجم 6 و12 غيغابايت، حيث ستزود النسخة الأولى بذاكرة داخلية 128 و256 غيغابايت، والنسخة الأكثر تطورا فستأتي بذاكرة داخلية بسعة 512 غيغابايت.

youtube/Wylsacom

كما ستزود نسخ هذا الهاتف بهيكل أنيق مقاوم للماء والغبار وفق معايير IP68 الدولية، وماسح لبصمات الأصابع سريع الاستجابة مدمج في الشاشة، يعمل حتى لو كان إصبع المستخدم مبللا بالماء، وميزة تسمح بشحن الهواتف الأخرى لاسلكيا عبر تقريبها من هيكله.

إقرأ المزيد

وسيضمن أداءها الممتاز معالج Kirin 980، وشاشة AMOLED بمقاس 6.47 بوصة، ودقة عرض (2340/1080)، وبطارية بسعة 4200 ميلي أمبير، بميزة الشحن السريع SupеrCharge، عبر شاحن (40 واط).

أما كاميرا الهاتف فستكون ثلاثية العدسة بدقة (40+20+8) ميغابيكسل، لتعمل كأفضل كاميرات الهواتف، والكاميرا الأمامية ستعمل بخاصية التعرف على الوجوه.

المصدر: 4apk