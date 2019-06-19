روسيا تكشف عن مساعد صوتي مميز

أعلنت Mail.ru Group الروسية الرائدة في مجال البرمجة والإنترنت عن إطلاق مساعد Mrusya الصوتي بميزات متطورة.

وزود المبرمجون Mrusya بأنظمة الذكاء الاصطناعي ليتمكن من تلقي الأوامر الصوتية لمستخدمي الأجهزة الذكية العاملة بأنظمة "ويندوز" و "أندرويد" و iOS وتفسير هذه الأوامر لمساعدتهم بالبحث عن الموسيقى أو مواقع النشرات الجوية أو حجز الفنادق وتذاكر السفر عبر الإنترنت.

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كما يمكن لهذا المساعد قراءة نشرة أحوال الطقس، أو الإعلانات التي تظهر على المواقع الإلكترونية التي يتصفحها المستخدم، وإرشاد صاحب الجهاز الذكي إلى الطرق المناسبة في المدينة التي يتجول بها ليتخلص من الازدحام المروري.

وأوضح مصمموه أنهم يعملون باستمرار على تطوير خوارزميات الذكاء الاصطناعي الذي زودوه بها، ليصبح أكثر تفاعلا مع المستخدم، وأكثر قدرة على تفسير الكلمات واللهجات الروسية المختلفة، تمهيدا لإدخال لغات أجنبية أخرى لبرمجياته.

وأشاروا إلى أن Mrusya طرح حاليا على شكل تطبيق مستقل ليعمل في الأجهزة الذكية والحواسب، وبعدها سيدمج في البرمجيات والمواقع التابعة لـ Mail.ru Group، والتي من أهمها موقع "VK" للتواصل الاجتماعي.

المصدر: فيستي