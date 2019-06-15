"غوغل" تطلق تحديثات إلكترونية تنقذ آلاف الأرواح

تسعى "غوغل" لإضافة بعض الميزات إلى تطبيق Google Maps، ستساهم في إنقاذ أرواح السائقين والمسافرين على الطرقات.

ومن أهم الميزات التي ستظهر في هذا التطبيق هي ميزة تبين الحد الأقصى للسرعة المسموح بها على الطريق التي تسير عليها المركبة، والتي ستنبه السائق إلى وجود تجمعات سكنية أو منعطفات خطرة أيضا.

كما ستساعد التحديثات الجديدة لـ Google Maps المستخدم من تحديد أماكن رادارات السرعة على الطرقات، وتنبيه الآخرين لوجودها، والإبلاغ عن أماكن الكاميرات التي وضعت حديثا على تلك الطرق.

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وسيكون بإمكان المستخدم أيضا استعمال Google Maps للإبلاغ عن أماكن وقوع حوادث السير، أو أماكن الازدحام على الطرقات، وطلب النجدة في الحالات الطارئة.

وستدعم التحديثات الجديدة من "غوغل" تطبيق Google Maps العامل على الحواسب، والأجهزة والهواتف الذكية العاملة بنظامي Ios و"أندرويد"، والأهم أنها ستعطي تنبيهات صوتية للسائق بالسرعة المسموح بها على كل طريق، كي لا يتشتت انتباهه بالنظر إلى الشاشة أثناء القيادة.

المصدر: فيستي