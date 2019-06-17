Opera تطلق متصفحا متطورا لعشاق الألعاب

استعرضت شركة Opera متصفحها الجديد "GX"، بمواصفات تجعله من أفضل المتصفحات المتطورة المخصصة لعشاق ألعاب الحاسوب.

وقالت الشركة على موقعها الرسمي "إنها وفرت برنامجا خاصا لتحميل هذا المتصفح لمستخدمي الحواسب العاملة بأنظمة ويندوز، ليتمتعوا بتجربة جديدة تسمح لهم بالتحكم بحواسبهم أثناء تشغيل الألعاب".

ومن أبرز ما يميز متصفح Opera GX هو أنه يمكن المستخدم من التحكم بالمعالج وذاكرة الوصول العشوائي أثناء اللعب، بشكل يتوافق مع مواصفات الحاسب واللعبة بنفس الوقت، لضمان أداء أفضل، وجودة صورة عالية للألعاب.

كما دمجت Opera في هذا المتصفح خدمة Twitch الشهيرة لدى عشاق الألعاب، وزودته بميزة إظهار الإشعارات التي تنبه المستخدم للناس الذين يتابعونه أثناء اللعب عبر شبكة الإنترنت.

إقرأ المزيد

وكمتصفحات Opera السابقة، يضم "GX" خدمة VPN، واختصارات تساعد المستخدم بالوصول السريع إلى العديد من المواقع الشائعة الاستخدام كـ "يوتيوب" و "ريديت" ومواقع الألعاب الشهيرة.

المصدر: igromania.ru