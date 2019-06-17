تطوير تقنية مميزة تمنع سرقة الهواتف من جيوب أصحابها

طورت شركة الهواتف العملاقة السويدية "إريكسون"، تقنية فريدة تكافح نشل وسرقة الهواتف المحمولة من جيوب المستخدمين.

وتتسم التقنية الجديدة بتزويد الهواتف الذكية بأجهزة استشعار يمكنها معرفة ما إذا كان شخص آخر غير المالك الشخصي للهاتف هو من يمسك به، وعند ذلك تبدأ هذه التقنية بالاهتزاز بسرعة كبيرة بشكل يصعب على اللص الإمساك بأطراف الهاتف، وبالتالي تستحيل سرقته.

إقرأ المزيد

وقدمت شركة "إريكسون" براءة اختراع بشأن هذه الميزة التي قامت بتطويرها والتي تعرف باسم "الاحتكاك التكيفي" adaptive friction.

وتوضح الشركة المطورة لهذه الميزة: "في هذا الوضع (الاحتكاك التكيفي)، سيستحيل على الشخص غير المخول السيطرة على الهاتف المحمول، عند وجوده في جيب المستخدم".

ويمكن للتكنولوجيا المعتمدة على أجهزة الاستشعار، المدمجة والمثبتة على الهاتف، اكتشاف كيفية استخدامه أو التقاطه من قبل مالكه الشخصي.

ومع اختلاف هذه الطريقة مع طريقة اخراج اللص للهاتف من الجيب، فإن أجهزة الاستشعار ستدرك الفرق وتعمل على تفعيل التقنية المضادة للسرقة.

ومن غير الواضح حتى الآن متى سيتم تزويد الهواتف الذكية بهذه التقنية المميزة المضادة للسرقة.

المصدر: ذي صان