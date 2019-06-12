"فيسبوك" تطرح جيلا جديدا من أجهزة Portal الشهيرة

أعلنت شركة "فيسبوك" مؤخرا عن نيتها إطلاق جيل جديد من أجهزة Portal التي تستخدم كشاشات ذكية لإجراء مكالمات الفيديو.

وخلال مؤتمر Code Conference الذي عقدته الشركة مؤخرا، قال نائب رئيس الشركة لشؤون الواقع الافتراضي، أندرو بوسورث إن إطلاق أجهزة Portal 2019 من المفترض أن يكون خريف العام الجاري، وألمح إلى أن "فيسبوك" لديها العديد من التقنيات التي سيكشف تزامنا مع كشفها عن هذه التقنيات.

كما أكد أن أجهزة Code الجديدة ستكون آمنة من ناحية الخصوصية، ولن تكون قادرة على تخزين الفيديوهات أو المكالمات الصوتية، وسينحصر استخدامها فقط في التواصل عبر مكالمات الفيديو بين مستخدمي "فيسبوك" أو "فيسبوك مسنجر".

ومن المفترض أن تحصل هذه الأجهزة على شاشات بدقة أكبر من دقة شات Portal الحالية، ومكبرات صوت متطورة قادرة على التقاط صوت المستخدم، وتوزيع الأصوات الصادرة عنها بشكل ممتاز، كما من المفترض أن تتعامل مع المساعد الصوتي Siri، ليتحكم بها المستخدم عبر الأوامر الصوتية.

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ويتوقع الخبراء أن تصبح أجهزة Portal مستقبلا الإلكترونيات المعتمدة بشكل أساسي لإجراء الاتصالات عبر التطبيقات التابعة لـ "فيسبوك" كـ"واتس آب" و"مسنجر" أو "إنستغرام".

المصدر: phonearena