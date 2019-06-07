"أبل" تمثل أمام القضاء من جديد

رفع عدد من المطورين دعوى قضائية جماعية ضد شركة "أبل"، متهمينها بمخالفة قوانين الاحتكار في سوق الإلكترونيات.

وادعى المطورون أمام محكمة سان خوسيه الفدرالية الأمريكية أن "أبل" انتهكت قوانين الاحتكار في سوق البرمجيات لسنوات، وأملت أسعارها على مطوري البرامج التي تباع في متجر App Store الإلكتروني.

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كما أشاروا إلى أن "أبل" تحصل دوما على 30% من الإيرادات التي تحققها التطبيقات عبر هذا المتجر، وتحدد القيمة الدنيا لسعر بيع التطبيقات بـ 0.99 دولار، وتغرق متجرها الإلكتروني بأكثر من مليوني تطبيق، لذا يتعذر على المستخدم إيجاد بعض التطبيقات.

وذكر نص الادعاء "أن أبل تكبح جماح الابتكار عند المطورين بخفضها لأرباحهم، وتفرض قواعدها الصارمة عليهم، أو تحرمهم من بيع تطبيقاتهم في App Store في حال عدم التزامهم بتلك القواعد".

وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة العليا في الولايات المتحدة سمحت للمستهلكين بمقاضاة "أبل" في حال كانت لديهم شكاوى تتعلق بمخالفتها لقوانين الاحتكار.

المصدر: فيستي