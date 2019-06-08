"BQ" تطلق هاتفا متطورا بسعر منافس

استعرضت شركة "BQ" مؤخرا هاتف Magic بمواصفات منافسة، وسعر لا يتجاوز الـ 150 دولارا.

ومن أبرز المواصفات الفنية والتقنية لهذا الهاتف:

-شاشة OLED، بمقاس 6 بوصات، ودقة عرض (1560/720) بيكسل، تملأ كامل مساحة الواجهة الأمامية للهاتف باستثناء ثقب صغير مخصص للكاميرا الأمامية.

- معالج UNISОC SС9863A، ثماني النوى.

- معالج رسوميات IMG8322.

outube/ ЗВЕРЬЕ

- ذاكرة تخزين داخلية 32 غيغابايت، قابلة للتوسيع.

- ذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت.

- منفذان لبطاقات الاتصال.

- منفذ 3.5 ملم للسماعات.

- مستقبل لإشارات الراديو "FM".

- أنظمة "GPS" و "غلوناس" لتحديد المواقع.

youtube/ЗВЕРЬЕ

- كاميرا أساسية مزدوجة بدقة (13+2) ميغابيكسل.

- كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابيكسل.

- هيكل مقاوم للماء والغبار بأبعاد 156/73/8.7 ملم.

- NFC

- بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير.

المصدر: 4APK