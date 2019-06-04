أكثر الهواتف المدمنة للأعطال

نشر موقع "chudo.tech" المتخصص بشؤون التقنية، قائمة بأكثر الهواتف التي يصطحبها المستخدمون إلى مراكز الصيانة.

ووفقا للقائمة فإن أكثر الهواتف التي يلجأ أصحابها إلى مراكز الصيانة بعد تعرض أجهزتهم للتحطم أو الأعطال في الهيكل أو البطارية كانت هواتف "آيفون"، وتحديدا iPhone 6 و 5Sو5 و6S، حيث عانى 30% تقريبا من أصحاب هذه الهواتف من مشاكل في عمل البطارية تحديدا.

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وفي المرتبة الثانية من القائمة حلّت بعض هواتف "سامسونغ"، والتي منها A5 و A3 و S، وتلتها بعض هواتف الشركات الصينية كهواتف Huawei Nova 2 و Honor 8 و4 Xiaomi Redmi Noteو Redmi 4X.

ويشير الخبراء في مجال صيانة الهواتف إلى أن هواتف "سامسونغ" المذكورة تعاني بشكل أساسي من ضعف في الهياكل الحاملة للشاشة، بينما تعاني بعض الهواتف الصينية من مشاكل جدية في تحطم الشاشة نفسها، كونها محمية بمواد غير مقاومة للصدمات والخدوش بشكل كاف.

المصدر: لايف.رو