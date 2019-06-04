 
مباشر

أكثر الهواتف المدمنة للأعطال

العالم الرقمي

أكثر الهواتف المدمنة للأعطال
pexels.com
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lxtw

نشر موقع "chudo.tech" المتخصص بشؤون التقنية، قائمة بأكثر الهواتف التي يصطحبها المستخدمون إلى مراكز الصيانة.

ووفقا للقائمة فإن أكثر الهواتف التي يلجأ أصحابها إلى مراكز الصيانة بعد تعرض أجهزتهم للتحطم أو الأعطال في الهيكل أو البطارية كانت هواتف "آيفون"، وتحديدا  iPhone 6 و 5Sو5 و6S، حيث عانى 30% تقريبا من أصحاب هذه الهواتف من مشاكل في عمل البطارية تحديدا.

إقرأ المزيد
تعرف على أفضل الهواتف الذكية لعام 2019
تعرف على أفضل الهواتف الذكية لعام 2019

وفي المرتبة الثانية من القائمة حلّت بعض هواتف "سامسونغ"، والتي منها A5 و A3 و S، وتلتها بعض هواتف الشركات الصينية كهواتف Huawei Nova 2 و Honor 8 و4 Xiaomi Redmi Noteو Redmi 4X.

ويشير الخبراء في مجال صيانة الهواتف إلى أن هواتف "سامسونغ" المذكورة تعاني بشكل أساسي من ضعف في الهياكل الحاملة للشاشة، بينما تعاني بعض الهواتف الصينية من مشاكل جدية في تحطم الشاشة نفسها، كونها محمية بمواد غير مقاومة للصدمات والخدوش بشكل كاف.

المصدر: لايف.رو

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بعد تغريدة عن قمم مكة.. عاصفة غضب في وجه عزمي بشارة