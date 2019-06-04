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Oppo تطلق تقنية غير مسبوقة للهواتف

العالم الرقمي

Oppo تطلق تقنية غير مسبوقة للهواتف
Reuters AS/PAS/FW1/Edwina Gibbs
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نشرت شركة Oppo الصينية شريط فيديو استعرضت فيه تطويرها لأول كاميرا أمامية مخصصة للهواتف مدمجة تحت الشاشة.

 وأشارت الشركة إلى أن هذه التقنية ستجعل شاشات الهواتف تمتد على كامل مساحة الواجهة الأمامية، وستخلو من أي ثقوب ونتوءات مخصصة للكاميرا، ما سيوفر للمستخدم متعة حقيقية في مشاهد الفيديوهات.

وفي تغريدة لها على "تويتر" قالت الشركة: "لأولئك الباحثين عن شاشات هواتف بلا نتوءات أو فتحات، استعدوا للدهشة، أنتم تلقون أول نظرة على كاميرا هاتف أمامية مدمجة تحت الشاشة".

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وتجدر الإشارة إلى أن العديد من شركات تطوير الهواتف كانت قد لجأت إلى طرق مختلفة لجعل الشاشة خالية من أي وجود للكاميرا الأمامية، فقامت على سبيل المثال بجعل الكاميرا الأمامية متحركة ومختفية داخل الهيكل، تخرج منه عند الحاجة لاستخدامها، كما لجأت شركات أخرى إلى جعل الكاميرا الخلفية مثبتة على محاور دوارة تلتف بزاوية 180 درجة لتعمل ككاميرا أمامية.

المصدر: lifehacker

 

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