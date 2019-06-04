نشرت شركة Oppo الصينية شريط فيديو استعرضت فيه تطويرها لأول كاميرا أمامية مخصصة للهواتف مدمجة تحت الشاشة.

وأشارت الشركة إلى أن هذه التقنية ستجعل شاشات الهواتف تمتد على كامل مساحة الواجهة الأمامية، وستخلو من أي ثقوب ونتوءات مخصصة للكاميرا، ما سيوفر للمستخدم متعة حقيقية في مشاهد الفيديوهات.

For those seeking the perfect, notchless smartphone screen experience – prepare to be amazed. 📲



You are taking a very first look at our under-display selfie camera technology. RT! 🤯 pic.twitter.com/FrqB6RiJaY — OPPO (@oppo) 3 июня 2019 г.

وفي تغريدة لها على "تويتر" قالت الشركة: "لأولئك الباحثين عن شاشات هواتف بلا نتوءات أو فتحات، استعدوا للدهشة، أنتم تلقون أول نظرة على كاميرا هاتف أمامية مدمجة تحت الشاشة".

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وتجدر الإشارة إلى أن العديد من شركات تطوير الهواتف كانت قد لجأت إلى طرق مختلفة لجعل الشاشة خالية من أي وجود للكاميرا الأمامية، فقامت على سبيل المثال بجعل الكاميرا الأمامية متحركة ومختفية داخل الهيكل، تخرج منه عند الحاجة لاستخدامها، كما لجأت شركات أخرى إلى جعل الكاميرا الخلفية مثبتة على محاور دوارة تلتف بزاوية 180 درجة لتعمل ككاميرا أمامية.

المصدر: lifehacker