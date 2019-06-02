"نوكيا" تتحضر لطرح هاتف مميز

تتحضر شركة "نوكيا" لإطلاق هاتف جديد مميز، تأمل من خلاله استعادة مواقعها لتنافس بقوة في سوق الأجهزة الذكية.

وأشارت مصادر مقربة من HMD Glоbal المالكة لحقوق بيع "نوكيا" إلى أن الهاتف الجديد الذي سيتم الكشف عنه في 6 يونيو هذا العام سيأتي بهيكل أنيق مقاوم للماء والغبار، ومواصفات منافسة، وسعر لن يتعدى الـ 500 دولار.

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كما من المفترض أن يزود هذا الهاتف بشاشة عالية الدقة بمقاس 6.2 بوصة، فيها ثقب صغير مخصص للكاميرا الأمامية، ومعالج Snapdragon 63، وذاكرة وصول عشوائي 4/6 غيغابايت، وبطارية بسعة 3500 ميلي أمبير.

أما الكاميرا الأساسية لهذا الهاتف فستكون مزدوجة بدقة (16+5) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 16 ميغابيكسل.

المصدر: 4apk