Xiaomi تتحدى "أبل" و"سامسونغ" بهواتف متطورة!

كشف عملاق صناعة الإلكترونيات Xiaomi عن هواتف Redmi K20 التي يتوقع الخبراء أن تصبح من أهم المنافسين لهواتف "أبل" و"سامسونغ" الحديثة في الأسواق.

وجاءت نسخة Pro من هذه الهواتف بمعالج Snapdragon 855، أحدث معالج من " Qualcomm"، ومن أفضل معالجات الهواتف في العالم، وزودت بشاشة عالية الدقة بمقاس 6.39 بوصة، وأبعاد 19.5:9.

كما زودت هذه النسخة بكاميرا أمامية بدقة 20 ميغابيكسل، مخفية داخل جسم الهاتف، تخرج منه عند الحاجة لاستخدامها، وكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (48+13+8) ميغابيكسل، بتقنيات Sony IMX586، قادرة على تسجيل فيديوهات عالية الدقة بتقنية التصوير البطيء، والتقاط 960 إطارا في الثانية، بالإضافة إلى بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير.

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أما نسخة Redmi K20 العادية فزودت بمعالج Snapdragon 730، وكاميرا أساسية ثلاثية العدسة أيضا، تعمل بتقنيات Sony IMX582، بالإضافة إلى بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، تدعم خاصية الشحن السريع عبر شاحن(18 واطا).

ومن المنتظر أن تطرح تلك الهواتف رسميا في الأسواق مطلع يونيو، بأسعار تتراوح ما بين 361 و500 دولار.

المصدر: فيستي