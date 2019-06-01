MediaTek تدخل عالم 5G بمعالج جديد

قررت شركة MediaTek منافسة شركتي "إنتل" و"كوالكوم" في سوق تقنيات الإنترنت، واستعرضت معالجا جديدا للأجهزة الإلكترونية القادرة على التعامل مع شبكات 5G.

ومن أبرز ما يميز هذا المعالج قدرته الفائقة على معالجة البيانات، ما سيسمح للأجهزة التي سيركب فيها بتحميل وإرسال البيانات عبر شبكات الجيل الخامس للإنترنت بسرعة كبيرة.

كما صمم هذا المعالج ليجمع بين المواصفات التقنية لأجهزة المودم من الجيل الخامس، وأحدث التقنيات لمعالجات Arm ، ويكون أكثر تقنينا في استهلاك الطاقة بمقدار 30% مقارنة بالمعالجات الحالية.

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ولجعله أرخص ثمنا من معالجات "كوالكوم"، صممت MediaTek هذا المعالج ليعمل مع نطاق الموجة الفرعية لشبكات الإنترنت Sub-6GHz فقط، بينما يعمل منافسه من "كوالكوم" مع نطاق Sub-6GHz و mmWave.

وتجدر الإشارة إلى أن "كوالكوم" كانت قد كشفت منذ فترة أيضا عن معالج لشبكات Snapdragon X55 5G المخصص للعمل مع شبكات الجيل الخامس من الإنترنت، وزودت به شركة Lenovo، التي ركبته في حواسب Project Limitless، لتكون أول حواسب شخصية تعمل مع هذا النوع من الشبكات.

المصدر: فيستي