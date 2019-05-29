"Lenovo" تكشف عن أول حاسب "5G" محمول!

استعرضت شركة "Lenovo" في معرض "Computex 2019" أول حاسب شخصي في العالم مخصص للتعامل مع شبكات الجيل الخامس من الإنترنت "5G".

وخلال استعراض الجهاز قال الخبراء في "Lenovo" إن الحاسب الذي طور تحت اسم "Project Limitless" سيكون قادرا على التعامل مع شبكات الجيل الخامس من الإنترنت بفضل معالج "Snapdragon 8cx 5G"، الذي يعتبر أقوى معالجات الحواسب التي طورتها "Qualcomm" حتى الآن.

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كما يضم هذا الحاسب موديم "Snapdragon X55 5G" عالي الأداء، يوفر سرعة كبيرة جدا في تحميل البيانات عبر الإنترنت، تصل إلى 7 غيغابايت في الثانية.

ومن المفترض أن يطرح بذاكرة وصول عشوائي 16 غيغابايت، قابلة للتوسيع، وشاشة عالية الدقة، قادرة على عرض فيديوهات "4K" و"8K"، ويعمل بتقنيات الذكاء الصناعي التي ستستجيب للأوامر الصوتية للمستخدم، وتترجمها بين اللغتين الإنكليزية والصينية.

وينتظر أن تطرح "Lenovo" هذا الحاسب رسميا في الأسواق العام القادم، بسعر يزيد عن ألف دولار.

المصدر: 4APK