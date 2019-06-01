Bittium تكشف عن هاتف عصي على الاختراق!

استعرضت شركة Bittium الفنلندية هاتف Tough Mobile 2 الجديد، الذي وصفته بالـ "هاتف الأكثر أمانا في العالم".

وأشارت الشركة إلى أن الهاتف الجديد سيعمل بنظام تشغيل Android Pie، مزود ببرمجيات أمان، تحميه من الاختراق، وتمنع الهاكرز من الوصول إلى بيانات تطبيقاته، أو التحكم بالمايكروفونات والكاميرات الموجودة فيه عبر برامج التجسس.

كما أكدت أن أنظمة الأمان Secure Suite التي يتعامل معها هذا الجهاز يتم تحديثها باستمرار، فضلا عن أن هيكله الخارجي محمي من الصدمات أيضا، وفق معايير MIL-STD-810G.

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ومن أبرز المواصفات الفنية والتقنية للهاتف أيضا:

-معالج Snapdragon 670

- منفذان لبطاقات الاتصال.

- ميزة إلغاء الضوضاء الخارجية.

- شاشة بمقاس 5.2 بوصة.

- ذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت.

- ذاكرة تخزين داخلية 64 غيغابايت، قابلة للتوسيع.

- هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معايير IP67 العالمية.

- بطارية بسعة 3000 ميلي أمبير.

المصدر: وكالات