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Vivo تزيح الستار عن أحدث هواتفها

العالم الرقمي

Vivo تزيح الستار عن أحدث هواتفها
youtube/ Tech Boy
صورة من الأرشيف
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تستعد شركة Vivo الصينية لإطلاق هاتفها Y15، الذي طورته ليكون منافسا قويا في سوق الهواتف المتوسطة الثمن.

وزودت الشركة هذا الهاتف بشاشة بمقاس 6.35 بوصة، بدقة عرض (1544/740) بيكسل، تملأ كامل مساحة الواجهة الأمامية للجهاز تقريبا، باستثناء ثقب صغير فيها مخصص للكاميرا.

كما أتى Vivo Y15 أيضا بمعالج Hеlio P22 ثماني النوى، ومساحة تخزين داخلية بسعة 64 غيغابايت، قابلة للتوسيع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، بالإضافة إلى منفذين لبطاقات الاتصال، وأنظمة GLONASS وGPS لتحديد المواقع، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت.

Vivo تزيح الستار عن أحدث هواتفها
4apk.ru
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وبالرغم من سعره الزهيد الذي لا يتجاوز الـ 230 دولارا، فقد زود هذا الهاتف بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (13+8+2) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل، مزودة بخاصية التعرف على الوجوه.

المصدر: 4apk

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