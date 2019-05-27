كشفت شركة "فيسبوك" أن الإعلانات ستظهر في تطبيق المراسلة الأشهر عالميا "واتس آب" بدءا من عام 2020، رغم الانتقادات الشديدة والمطالبات بعدم تنفيذ التغييرات.

ومن غير الواضح ما هو نوع البيانات، التي ستُستخدم في إعلانات قسم تحديثات الحالة على "واتس آب"، ولكن النقاد قالوا إن عرضها قد يقوض الخصوصية والأمان.

Coming Soon to @WhatsApp...



- WhatsApp Status (Stories) to get Ads in 2020



- WhatsApp for Businesses to get richer messaging format options



- WhatsApp product catalog to be integrated with existing Facebook Business Manager catalog



h/t + 📸 @Olivier_Ptv

at #FMS19pic.twitter.com/Z5LsbADNbP — Matt Navarra (@MattNavarra) May 21, 2019

وكشفت "فيسبوك" عن كيفية ظهور الإعلانات في تطبيق الدردشة، في قمة التسويق عبر "فيسبوك" السنوية، في روتردام بهولندا.

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ويبدو أن الإعلانات ستظهر بين قصص "واتس آب"، مثلما تظهر في تطبيق "إنستغرام".

وأضافت "واتس آب" ميزة الحالة أو القصص الخاصة في العام الماضي، ما سمح للمستخدمين بإنشاء مشاركات مؤقتة كوسيلة لمشاركة آخر التطورات في حياتهم مع أصدقائهم.

وبعد فترة وجيزة، أُعلن عن وضع خطط لإعلانات "واتس آب"، ما أثار جدلا كبيرا وانتقادات عالمية.

وبهذا الصدد، قال راسموس هويست، كبير موظفي الإيرادات في منصة "Wire": "إن السماح للإعلانات بالتسلل إلى رسائل المستخدمين لا تقوض خصوصيتهم فحسب، بل تعرّض البيانات الحساسة للخطر، وهذا يعني أن التطبيق ليس مشفرا من البداية إلى النهاية، لأن البيانات تُترك تحت رحمة المعلنين، الذين يستخدمون معلومات العميل لتحقيق الربح".

وأشارت "فيسبوك" إلى أن الإعلانات ستُشغل بواسطة نظام الإعلانات الأصلي على عملاق المواقع الاجتماعية.

المصدر: ذي صن