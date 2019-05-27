قابل للطي .. هاتف فاخر من "صراع العروش"!

قدمت العلامة التجارية الروسية العريقة "كافيار"، المختصة بتصميم الهياكل والاكسسوارات الفاخرة للهواتف الذكية، أحدث ابتكاراتها لعشاق سلسلة "صراع العروش".

وكرست شركة "كافيار" تصميمها الأخير لهاتف "سامسونغ" القابل للطي "Samsung Fold"، الذي جاء على شكل كتاب رواية "رياح الشتاء" الجزء الهام من سلسلة روايات جورج مارتن، التي شكلت أساسا لمسلسل "لعبة العروش".

caviar-phone.ru

caviar-phone.ru

وزُين الجانبان الأمامي والخلفي بصور لمنازل من الممالك السبع بحسب الرواية، بالإضافة إلى زخارف على شكل تنانين وأبراج قصر عالية من الذهب.

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كما غطى الجانب الخلفي لوحة من العقيق الأسود وقد حفرت عليها خارطة مدينة فيستيروس.

ويتضمن هذا الإصدار من أغلقة الهواتف سبع نسخ فقط. وقررت الشركة إهداء النسخة الأولى لجورج مارتن لأنها تعتقد أن هذا التصميم سيلهم الكاتب لمواصلة العمل على سلسلة "أغنية الثلج واللهب" في أقرب وقت ممكن.

المصدر:لينتا. رو