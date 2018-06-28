سيارة تسلا المستقبلية بنكهة "كافيار" الروسية (فيديو)

قدم مصممون من شركة كافيار الروسية اقتراحا لمؤسس شركة تسلا، إيلون موسك، يتضمن تصميما فارها ورؤية جديدة لسيارة تسلا المستقبلية.

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وعرض مبدعو شركة كافيار المختصة بأرقى تصاميم الهواتف الذكية، تصورهم لشكل سيارة تسلا، وطرحوا تصميما مستقبليا "روسيا" لعلامة السيارة، حيث تم تزيين غطاء محركها بمجسم صغير لرأس دب، رمز روسيا وولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث يقع مقر شركة تسلا موتورز.

كما زُينت شبكة مبرد الماء في مقدمة السيارة بزخارف تقليدية روسية، وأضيفت على شكلها لمسات مبتكرة.

وقال ممثلو شركة كافيار عن هذا الابتكار: "صممنا المظهر الخارجي للسيارة بعد أن أخذنا بعين الاعتبار كل التفاصيل الدقيقة التي ستجعل منها ماركة جذابة ومرغوبة للجمهور الروسي خاصة، وللشخصيات المرموقة في العالم بأسره".

المصدر: لينتا. رو