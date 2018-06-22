كافيار تحتفل بفوز المنتخب الروسي بطريقة خاصة! (صور)
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طرحت الشركة الروسية المصنعة للهواتف الذكية الفاخرة "Caviar" جهاز "iPhone X" بتصميم كرنفالي، احتفالا بانتصارات المنتخب الروسي في مونديال 2018.
ونقش فنانو شركة كافيار المتخصصون شبكة سداسية ترمز إلى كرة القدم على الغطاء الخلفي للهاتف. كما حفرت أسماء لاعبي فريق كرة القدم الروسي بقيادة المدرب ستانيسلاف تشيرتشيسوف.
وزين غلاف الهاتف بأرقام اللاعبين وبنسر مذهب ذي رأسين، وهو رمز وشعار روسي.
وطرحت الشركة 24 نسخة للبيع فقط من الهاتف الاحتفالي، بعدد لاعبي الفريق الوطني الروسي مع تشيرتشيسوف، وبلغ سعر الهاتف الواحد 237 ألف روبل، ما يعادل تقريبا 4 آلاف دولار.
المصدر: لينتا. رو
خالد ظليطو
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