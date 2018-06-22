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كافيار تحتفل بفوز المنتخب الروسي بطريقة خاصة! (صور)

العالم الرقمي

كافيار تحتفل بفوز المنتخب الروسي بطريقة خاصة! (صور)
Caviar Phone
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طرحت الشركة الروسية المصنعة للهواتف الذكية الفاخرة "Caviar‎" جهاز "iPhone X" بتصميم كرنفالي، احتفالا بانتصارات المنتخب الروسي في ‏مونديال 2018.‏

ونقش فنانو شركة كافيار المتخصصون شبكة سداسية ترمز إلى كرة القدم على الغطاء الخلفي للهاتف. كما حفرت أسماء لاعبي فريق ‏كرة القدم الروسي بقيادة المدرب ستانيسلاف تشيرتشيسوف.‏

Caviar Phone
Caviar Phone
Caviar Phone
Caviar Phone
Caviar Phone

وزين غلاف الهاتف بأرقام اللاعبين وبنسر مذهب ذي رأسين، وهو رمز وشعار روسي.‏

وطرحت الشركة 24 نسخة للبيع فقط من الهاتف الاحتفالي، بعدد لاعبي الفريق الوطني الروسي مع تشيرتشيسوف، وبلغ سعر ‏الهاتف الواحد 237 ألف روبل، ما يعادل تقريبا 4 آلاف دولار. ‏

المصدر: لينتا. رو

خالد ظليطو

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