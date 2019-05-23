75% من المؤسسات الحكومية تنتقل عام 2021 إلى البرمجيات الروسية الصنع

أعلن رئيس مؤسسة "الاقتصاد الرقمي" الروسية، نيكولاي زوباريف، أن 75% من المؤسسات الحكومية و55% من المؤسسات شبه الحكومية يجب أن تنتقل عام 2021 إلى البرمجيات الروسية.

وأضاف إن نحو 89% من الروس سينتقلون نهاية عام 2021 إلى برمجيات الأمن الروسية الصنع.

وأوضح الخبير أن برنامج "الاقتصاد الرقمي" الفيدرالي الروسي يقضي بألا تزيد فترة توقف أنظمة الدولة المعلوماتية عن 18 ساعة في حال تعرضها لهجمات الهاكرز.

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كما يقضي البرنامج بأن يزيد عدد الخبراء في مجال أمن المناهج التعليمية على أساس البرمجة الروسية الصنع عن 12 ألف شخص. أما حصة البرمجة الروسية التي تشتريها المؤسسات الحكومية فيجب أن ترتفع بحلول عام 2021 إلى 75%.

فيما يتعلق بنسبة مشتريات البرمجة الروسية أو البرمجة المنتجة بمشاركة روسيا من قبل المؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة التي تساهم فيها الدولة فترتفع إلى 55%.

وقال، نيكولاي زوباريف، إن برنامج الانتقال إلى البرمجيات الوطنية يتضمن 391 بندا. ويجري الآن إعداد خرائط الطريق وتحديد الجهات المنفذة والجهات المتعاونة معها.

واستطرد الخبير قائلا:" من المهم أن نضمن حماية مواطنينا، بدءًا من الأطفال وانتهاء بالمتقاعدين، في العالم الرقمي الجديد ونحمي الدولة من الأخطار المعلوماتية الداخلية والخارجية، إذ أننا نعيش ونعمل ونتواصل في العالم الرقمي الافتراضي. لذلك فإن أمنه وحمايته يعتبر أمرا لا يقل أهمية عن أمن العالم الواقعي".

المصدر: فيستي