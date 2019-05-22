رغم الضغوط الأمريكية.. "هونر" تتحدى وتكشف عن أحدث هواتفها!

كشفت "هونر" التابعة لشركة هواوي عن هاتفين جديدين، وهما هونر 20 وهونر 20 برو، بمواصفات عالية وأسعار منافسة.

وبالرغم من إعلان الولايات المتحدة وقف دعم نظام تشغيل أندرويد لهواتف هواوي وهونر ومنع توفير معالجات كوالكوم وإنتل، إلا أن الشركة قامت بالإعلان عن هواتفها الذكية الجديدة بقوة.

وزود هونر 20 بشاشة مسطحة قياس 6,26 بوصة وبدقة (2340x 1080) بكسل وماسح بصمة من الجانب مدمجة مع زر التشغيل.

إقرأ المزيد

كما يحتوي على كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل ويأتي الهاتف بأربع كاميرات خلفية أساسية (48 و12 و16 و12) ميغابكسل. ومزود ببطارية سعة 3750 ميللي أمبير. والهاتف متوفر بثلاثة ألوان: أزرق ياقوتي وأسود وأبيض إيسلندي ويبلغ سعر هونر 20 مايعادل 499 يورو.

أما هاتف هونر 20 برو فمزود بشاشة مسطحة قياس 6,26 بوصة وبدقة (2340x 1080) بكسل وماسح بصمة من الجانب مدمجة مع زر التشغيل.

ويحتوي على كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل ويأتي الهاتف بأربع كاميرا ت خلفية أساسية (48 و12 و16 و12) ميغابكسل. ومزود ‏ببطارية سعة 4000 ميللي أمبير‏ وهو متوفر بلونين أزرق دخاني وأسود دخاني ويبلغ سعر هونر 20 برو 599 يورو.

المصدر: تاس