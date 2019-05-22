الذكاء الاصطناعي التابع لـ "غوغل" يتفوق على الأطباء بكشف سرطان الرئة

لا تقل أنظمة التشخيص القائمة على الذكاء الاصطناعي قدرة على كشف سرطان الرئة عن أطباء مختصين، بل وتتفوق عليهم في بعض الأحيان.

وحسب الدراسة التي أجراها مهندسو شركة "غوغل" بمشاركة عدد من مراكز الطب الأمريكية، فإن الخوارزميات الكمبيوترية تقوم بتشخيص قرائن أمراض السرطان بنسبة نجاح 94%.

وقد تم تدريب شبكات "غوغل" لخلايا الأعصاب الاصطناعية على كشف الأورام الخبيثة في رئتي مجموعة مختارة من المتطوعين، مع العلم أن هذا المرض الخطير تسبب العام الماضي بوفاة 160 ألف شخص في الولايات المتحدة و1.7 مليون مريض في العالم بأسره.

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وجاء في مجلة "Nature Medicine" الأمريكية أن الذكاء الاصطناعي نجح في التعرف على مرض سرطان الرئة في 6716 صورة للصدر بنسبة 94%. وزادت تلك النتيجة عن نسبة نجاح التعرف على السرطان لدى 6 أطباء أشعة من ذوي الخبرة.

إلا أن شبكة "غوغل" لخلايا الأعصاب الاصطناعية باتت غير جاهزة لاستخدامها في الاختبارات السريرية.

وقال كاتب المقال في المجلة ومدير المشاريع في "غوغل"، دانييل تسي:"إننا نتعاون مع مؤسسات العلم والطب في العالم كله كي ندرك كيفية تطبيق تلك التكنولوجيا في الممارسات الطبية الروتينية ".

يذكر أن شركة "غوغل" كانت قد اخترعت في وقت سابق شبكة لخلايا الأعصاب الاصطناعية تفوقت على الإنسان في تشخيص سرطان الثدي حيث نجحت بنسبة 99% في الوقت الذي نجح الأطباء بنسبة 62% فقط.

المصدر: فيستي. رو