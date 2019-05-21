تسريب بيانات ملايين حسابات المؤثرين على "إنستغرام"

كشف تقرير جديد عن تسريب قاعدة بيانات تحتوي على معلومات الاتصال للملايين من حسابات أشهر المؤثرين على "إنستغرام"، عبر الإنترنت.

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وهذا التسريب يعرض معلومات مثل أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني للمشاهير والمؤثرين وحسابات العلامات التجارية.

وبحسب موقع "TechCrunch"، عُثر على قاعدة البيانات عبر خدمة أمازون السحابية "Amazon Web Services"، دون كلمة مرور، ما يتيح لأي شخص الوصول إليها ورؤية البيانات.

واحتوت البيانات المسربة على معلومات 49 مليون حساب مختلف، وتضمن كل حساب بيانات تشمل عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف، بالإضافة إلى معلومات خاصة بكل حساب تتعلق بقيمته وعدد المتابعين والتفاعل معه.

وعثر الباحث الأمني أنوراغ سين (Anurag Sen)، على قاعدة البيانات، وقال متحدث باسم "إنستغرام" في تصريح لموقع "إنغيدجت" المختص في الأخبار التقنية: "إننا ندرس المشكلة لفهم ما إذا كانت البيانات الموصوفة، بما في ذلك البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف، مسربة من إنستغرام أو من مصادر أخرى"، وأضاف المتحدث أن "إنستغرام" تتعاون مع "Chtrbox"، وهي شركة تسويق لوسائل التواصل الاجتماعي ومقرها مومباي، "لفهم من أين جاءت هذه البيانات وكيف أصبحت متاحة للجمهور".

المصدر: إنغيدجت