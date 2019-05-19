"إنستغرام" يوقف تطبيق "Direct"

ذكرت مواقع مهتمة بشؤون التقنية أن القائمين على منصات "إنستغرام" عازمون على وقف خدمات تطبيق "Direct" المخصص للمراسلة.

وأشارت المواقع إلى أن مستخدمي "إنستغرام" في بعض بلدان العالم تلقوا رسائل تؤكد أن خدمات تطبيق "Instagram Direct" ستتوقف اعتبارا من الشهر القادم، وأن جميع مراسلاتهم التي توجد على هذا التطبيق ستنتقل تلقائيا إلى تطبيق "إنستغرام" الأساسي.

ويرى خبراء أن توقيف خدمات هذا التطبيق تأتي في إطار الحملة التي تتبعها "فيسبوك" المالكة لـ "إنستغرام" لتوحيد جميع منصاتها الإلكترونية المخصصة للمراسلة والتواصل الاجتماعي، بهدف زيادة الخصوصية، وحماية البيانات الخاصة بالمستخدمين.

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وتجدر الإشارة إلى أن "Direct" هو تطبيق تابع لتطبيق "إنستغرام" الشهير، ويشبه في عمله تطبيق "سناب شات" إلى حد ما، وكان متاحا للمستخدمين في عدد من الدول فقط، مثل تشيلي وإسرائيل وإيطاليا والبرتغال وتركيا وأوروغواي.

المصدر: فيستي