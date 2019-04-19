"قائمة بذيئة" تسرق حسابات مستخدمي "إنستغرام"

حذر خبراء الأمن السيبراني مستخدمي إنستغرام من عملية احتيال خطيرة تسرق حساباتهم وبياناتهم وتسلمها إلى المحتالين.

ويقول الخبراء إن ما تسمى "القائمة البذيئة" (Nasty List)، تكتسح تطبيق مشاركة الصور الشهير، وتستهدف المستخدمين عن طريق خدعة تعتمد على قيام حساب بالتواصل مع أشخاص على تطبيق إنستغرام، وتحذيرهم من أن أسماءهم موجودة ضمن القائمة، وفقا لما ذكرته مدونة "Bleeping Computer" التي رصدت عملية الاحتيال لأول مرة.

bleepingcomputer.com

bleepingcomputer.com

وتصل المستخدمين المعنيين رسالة تقول على سبيل المثال: "إنك موجودة فعليا في @TheNastyList_34، ورقمك هو 15"، وفقا لمدونة "Bleeping Computer".

وسيحتوي التحذير على رابط لموقع ويب يتيح لك رؤية القائمة، غير الموجودة في الحقيقة، وإذا قمت بالضغط على الرابط، سيتم تحويلك إلى صفحة تسجيل دخول إلى إنستغرام، إلا أنها في الواقع صفحة مزيفة وتعمل فقط على تسليم تفاصيل الدخول إلى المتسللين.

bleepingcomputer.com

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وحذرت شركة الأمن السيبراني "Sophos" أيضا من هذا الاحتيال، موضحة أن من يدخل هذه الصفحة سيعرض نفسه للكثير من المتاعب بدءا من تلقي قاعدة متابعيه بالكامل لهذه الرسالة المخادعة، وبالتالي فإن هجوم التصيد على موقع التواصل الاجتماعي سينمو بشكل أكبر.

وقال متحدث باسم إنستغرام: "النشاط المزيف والاحتيالي غير مسموح به على إنستغرام. نحارب بشكل استباقي هذا النوع من المحتوى، ونعمل دائما على تحسين أنظمتنا للكشف بسرعة عن أي شيء ينتهك إرشادات الاستخدام وإزالته".

المصدر: ذي صن