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"إنستغرام" تختبر ميزة طال انتظارها في مقاطع الفيديو

العالم الرقمي

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إنستغرام تختبر ميزة طال انتظارها في مقاطع الفيديو
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شرعت شركة إنستغرام في إطلاق ميزة جديدة، في خطوة تأخرت كثيرا، تتعلق بمقاطع الفيديو المنشورة عبر التطبيق.

وتتيح الميزة الجديدة التي اكتشفتها الباحثة التقنية، جين مونشن وونغ، التحكم في مشاهدة الفيديو، من خلال إمكانية تقديم أو تأخير المقطع دون الحاجة إلى بدء تشغيله مجددا أو الاضطرار إلى مشاهدة المقطع كاملا، في حال أراد المستخدم مشاهدة جزء منه فقط.

وهذه الميزة مطلوبة بشكل كبير من قبل المستخدمين منذ وقت طويل، وقد بدأت إنستغرام تفعيلها بالفعل بعد إطلاقها خدمة "IGTV" على منصتها، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي ستكون فيها متاحة في مقاطع الفيديو العادية في الصفحة الرئيسة.

ولا توجد حتى الآن أي معلومات عن موعد إطلاق هذه الميزة رسميا لدى جميع المستخدمين، ومن غير الواضح أيضا ما إذا كانت إنستغرام ستختبر هذه الميزة في قصص المستخدمين.

المصدر: إنغيدجت

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