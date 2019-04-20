"iOS" الجديد يغيّر هواتف "آيفون" كليا!

ذكرت مصادر مقربة من شركة "آبل" أن النسخة القادمة من نظام "iOS" ستعطي هواتف آيفون ميزات لم يرها مستخدموها من قبل.

وأبرز ميزة في "iOS-13" المنتظر هي "الوضع المظلم"، والتي ستقلل من إضاءة الشاشة في الليل، أو أثناء التواجد في الأماكن المظلمة، وتحول الصور الموجودة على خلفيات العرض في الشاشة إلى صور سوداء، ما سيقلل من أخطار إضاءة الشاشة على عين المستخدم، ويساعد في تخفيض استهلاك الطاقة.

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كما ستضيف هذه النسخة من نظام التشغيل ميزات جديدة لكاميرات أجهزة "آبل" الذكية، وستحسن من قدرة هذه الكاميرات على التثبيت الأوتوماتيكي للصورة.

وسيعطي "iOS -13" أجهزة "آيباد" القدرة على عرض عدة نوافذ دفعة واحدة على الشاشة، ما سيسهل على المستخدم استعمال أكثر من تطبيق في نفس الوقت، ومشاهدة مقاطع الفيديو، واستعمال التطبيقات الأخرى أو تصفح الإنترنت، كما هو الحال في بعض هواتف "سامسونغ".

المصدر: وكالات