"Xiаomi" تطلق هاتفا رخيصا بقدرات تصوير ممتازة!

تستعد شركة "Xiаomi" الصينية لإطلاق هاتف "Redmi Y3"، بقدرات تصوير ممتازة، وسعر يقل عن 200 دولار.

وسيأتي هذا الهاتف بكاميرا أساسية مزدوجة بدقة (48+5) ميغابيكسل، قادرة على ضبط عمق الصورة، وتقريبها أوتوماتيكيا، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل، من أقوى الكاميرات الأمامية الموجودة في الهواتف الذكية.

كما سيزود هذا الجهاز بهيكل من الزجاج مقاوم للماء والغبار وفقا لمعاير "P68" العالمية، وشاشة بمقاس 6 بوصات، وماسح لبصمات الأصابع سريع الأداء.

youtube/Technical Vikram Singh

وسيتميز الجهاز بسرعة عالية في معالجة البيانات، بفضل معالج "Snаpdragon 632" ثماني النوى، وذاكرة الوصول العشوائي بحجم 4 غيغابايت، ومعالج الرسوميات "Adrеno 506"، والبطارية بسعة 4000 ميللي أمبير، والتي سيتحكم بعملها نظام تشغيل "Andrоid 9.0 Pie".

المصدر: 4APK