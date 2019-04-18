"مايكروسوفت" تنافس "آبل" بتقنيات جديدة

أعلنت شركة "مايكروسوفت" عن نيتها إطلاق سماعات لاسلكية متطورة، منافسة لسماعات "AirPods" التي تنتجها "آبل".

وستتألف هذه السماعات من قطعتين منفصلتين، ستتصلان مع الأجهزة والهواتف الذكية العاملة بنظامي "أندرويد" و"iOS" عبر شبكات بلوتوث أو WI-FI.

وستتميز هذه السماعات بقدرتها على عزل الأصوات الخارجية لإعطاء المستخدم أفضل أداء أثناء المكالمات الهاتفية أو الاستماع إلى الموسيقى، فضلا عن قدرتها على التعامل مع المساعد الصوتي "Cortana" الذي طورته "مايكروسوفت"، والذي من خلاله سيمكن للمستخدم التحكم بمستوى صوت السماعة، أو إجراء المكالمات الهاتفية دون الرجوع إلى الهاتف المحمول.

Scoop: Microsoft to Take on AirPods with Surface Buds https://t.co/tfLU3kFHjypic.twitter.com/1aPfzJMqah — Brad Sams (@bdsams) 15 апреля 2019 г.

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كما ستزود هذه السماعات ببطاريات صغيرة تكفيها لتعمل لأكثر من 11 ساعة متواصلة، وبيت بلاستيكي صغير يمكنه شحن بطارياتها لاسلكيا 4 مرات.

المصدر: فيستي