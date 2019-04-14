 
مباشر
عاجل
المجلس الانتقالي في السودان: سنستمر في اعتقال رموز نظام البشير

"Huawei" تنافس "آبل" بحاسب متطور

العالم الرقمي

youtube/ Notebook Italia
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lpn2

استعرضت شركة "Huawei" نموذجها الجديد من حواسب "MateBook E" اللوحية، الذي سيصبح من أقوى منافسي حواسب "iPad Pro" في الأسواق.

وجاء الجهاز الجديد بشاشة بمقاس 12 بوصة، ودقة عرض عالية (2160/1440) بيكسل، ومعالج "Qualcomm Snapdragon 850" المتطور، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وبطارية تكفيه ليعمل 11 ساعة متواصلة.

ويمكن تحويل هذا الجهاز إلى حاسب شخصي محمول في لحظات، بفضل لوحة المفاتيح المنفصلة التي زود بها.

vesti.ru

كما زود هذا الجهاز بمكبرات صوت "SmartPA" عالية الأداء، تمنح المستخدم أصواتا مميزة أثناء مشاهدة الأفلام والاستماع للموسيقى، وقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة.

المصدر: فيستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شراء المباريات في الدوري الجزائري.. اعتراف صريح!