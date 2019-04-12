يمكن أن يقدم هاتف آيفون القادم ميزة جديدة تنبهك حال كانت رائحة جسدك سيئة، أو تفوح رائحة كريهة من فمك.

وتصف براءة الاختراع، التي رصدتها "Cult of Mac"، نظاما يسمح لأجهزة الاستشعار في آيفون بالتعرف على المواد الكيميائية الموجودة في الهواء، واكتشاف ما إذا كانت رائحتها كريهة.

Apple

وسيُستخدم النظام بشكل أساس للكشف عن الغازات الخطرة، مثل أول أكسيد الكربون، وفقا لبراءة الاختراع.

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وذكرت التقارير أن جهاز الاتصال المحمول يتضمن مستشعرا واحدا أو أكثر، وزوجا من الأقطاب الكهربائية المرتبطة بكل مستشعر، ودائرة معالجة صُممت لتطبيق جهد على زوج الأقطاب الكهربائية، ومعالجة إشارات المستشعرات.

وتشتمل دائرة المعالجة أيضا على محرك ذكاء صناعي، لتعزيز قدرات التعرف على الرائحة في الجهاز.

وتشير براءة الاختراع إلى أن ميزة "التعرف على الرائحة"، تمتلك القدرة على كشف الغازات وتنبيهك إلى الروائح الكريهة.

وكما هو الحال مع معظم براءات الاختراع، ليس هناك ما يضمن أن آبل ستنفذ فعليا التكنولوجيا المطورة في أي أجهزة، ناهيك عن آيفون القادم.

تجدر الإشارة إلى أنه من المتوقع إطلاق آيفون الجديد في سبتمبر عام 2019.

المصدر: ميرور