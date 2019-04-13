تعرف على "Nokia 8.1" المتطور (صور+فيديو)

أصبح هاتف "Nokia 8.1" الذي طرح مؤخرا واحدا من أبرز الأجهزة الذكية المطروحة في الأسواق، بفضل ميزاته الممتازة وسعره المنافس.

وبالرغم من أن سعر هذا الهاتف لا يتجاوز 500 دولار، إلا أنه زود بميزات فنية متطورة أهمها:

- نظام تشغيل "Android 9".

- هيكل مقاوم للماء والغبار.

- معالج "Qualcomm Snapdragon 710" ثماني النوى، بتردد 2.2 غيغاهيرتز.

- معالج رسوميات "Adreno 616".

- ذاكرة وصول عشوائي "LPDDR4Х"، بحجم 4 غيغابايت.

- ذاكرة داخلية بسعة 64 غيغابايت، قابلة للتوسيع باستخدام بطاقات "microSD/HC/XC".

- شاشة بمقاس 6.18 بوصة، بدقة عرض (2246/1080) بيكسل، محمية بزجاج "Nippon Electric Glass".

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- كاميرا أساسية بدقة (12+13) ميغابيكسل، مزودة بخاصية التثبيت والتقريب الأوتوماتيكي للصورة.

- كاميرا أمامية بدقة 20 ميغابيكسل، قادرة على التعامل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

- منفذان لبطاقات الاتصال.

- منفذ "USB-С"، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.

- مستقبل لإشارات الراديو.

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- بطارية بسعة 3500 ميللي أمبير، مزودة بشاحن سريع (18 واط).

- الأبعاد: (154/75/7.9) ملم.

- الوزن: 180 غراما.

المصدر: فيستي