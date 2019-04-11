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"سامسونغ" تتخلى عن هواتف "J" الرخيصة!

العالم الرقمي

Reuters DR/AND
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نشرت شركة "سامسونغ" فيديو ترويجيا أشارت فيه إلى أنها ستتوقف عن إصدار هواتف "Galaxy J" رخيصة الثمن.

وأكدت الشركة في الفيديو أنها ستركز على إنتاج هواتف "Galaxy A"، التي ستطرح بأسعار مقبولة، وتوفر للمستخدم سعة أكبر للبطارية، وشاشات أكثر وضوحا، وتقنيات جديدة لم تقدمها هواتف الفئة "j".

وأوضحت الشركة أن الفئة "A" ستتوسع هذا العام لتضم عددا من الأجهزة العاملة بنظام أندرويد هي: "A10" و"A20" وA30" و"A40" و"A50" و"A70"، ستزود جميعها بكاميرا أساسية ثلاثية العدسات، وكاميرا أمامية بخاصية التعرف على الوجوه.

كما تشير الكثير من التسريبات إلى أن "سامسونغ" تعمل حاليا على تطوير هاتف لا مثيل له، قد يطلق تحت اسم "Galaxy A90"، سيزود بكاميرا "منزلقة ودوارة"، ستحل محل الكاميرا الخلفية والأمامية في الهاتف.

المصدر: فيستي

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