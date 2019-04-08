طفل يقفل "آيباد" والده 25 مليون دقيقة!

في الوقت الذي يترك فيه الآباء أجهزتهم المحمولة بين أيدي أطفالهم لجعلهم يستمتعون بأوقاتهم باللعب أو مشاهدة أفلام الكرتون، قد يكون الأمر كارثيا في نهاية المطاف في بعض الأحيان.

وأدى إعطاء إيفان أوسنوس، وهو صحفي من واشنطن العاصمة، جهازه من نوع "آيباد" لطفله البالغ من العمر ثلاث سنوات، لإغلاق الجهاز مدة 25 مليون دقيقة، بعد أن حاول ابنه مرارا وتكرارا، دون نجاح، إلغاء قفل الجهاز.

Uh, this looks fake but, alas, it’s our iPad today after 3-year-old tried (repeatedly) to unlock. Ideas? pic.twitter.com/5i7ZBxx9rW — Evan Osnos (@eosnos) April 6, 2019

وتعادل فترة 25 مليون دقيقة 47.5 سنة، وهذا ما اضطر صاحب الجهاز للتوجه إلى تويتر ومطالبة المتابعين بمساعدته في إيجاد حل لهذه المشكلة.

وكتب أوسنوس عبر حسابه على تويتر: "هذا قد يبدو مزيفا، ولكن للأسف، أصبح جهاز آيباد اليوم هكذا بعد أن حاول طفلي البالغ من العمر 3 سنوات (مرارا وتكرارا) إلغاء القفل. هل لديكم أفكار؟".

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وتلقى أوسنوس تعليقات مرحة وردود فعل مازحة، ولحسن الحظ، وإذا وجدت نفسك أمام وضعية مشابهة، فهناك طريقة بسيطة إلى حد ما لتخطي هذا الإغلاق والوصول إلى جهاز آيباد أو آيفون المعطل:

1- قم بتوصيل الآيباد أو الآيفون بجهاز الكمبيوتر الخاص بك، وافتح "iTunes".

2- أثناء اتصال جهازك بالكمبيوتر، عليك إعادة تشغيله.

3- ستظهر على جهاز الكمبيوتر نافذة تطلب منك استعادة جهازك أو تحديثه.

4- اختر استعادة الجهاز، وسيقوم "iTunes" بتنزيل البرامج على جهازك المعطل.

5- بمجرد الانتهاء من هذه العملية، يمكنك إعداد واستخدام جهازك مرة أخرى.

يذكر أنه إذا قمت بتجهيز نسخة احتياطية لجهازك، يمكنك استعادة البيانات والإعدادات بعد استعادة عمل الجهاز، ولكن إذا لم تقم بمثل هذا الإجراء، فيمكنك "توديع" جميع بياناتك.

المصدر: ميرور