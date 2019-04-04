تعرف على "+K12" الجديد من "إل جي"
تستعد شركة "إل جي" لإطلاق هاتف "+K12"، بمواصفات منافسة، وسعر لن يتجاوز 250 دولارا.
ومن أبرز المواصفات الفنية والتقنية لهذا الهاتف:
- معالج "MеdiaTek Hеlio P22" ثماني النوى.
- معالج رسوميات "IMG PоwerVR GE8320".
- شاشة بمقاس 5.7 بوصة، وأبعاد "19:8"، ودقة عرض (1440/720) بيكسل.
- ذاكرة وصول عشوائي 3 غيغابايت.
- ذاكرة داخلية بحجم 32/64 غيغابايت، قابلة للتوسيع حتى 256 غيغابايت.
- كاميرا أساسية مزدوجة بدقة (16+5) ميغابيكسل، بخاصية التثبيت الأوتوماتيكي للصورة.
- كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل.
- ماسح لبصمات الأصابع.
- منفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذان لبطاقات الاتصال.
- نظاما "GPS" و"غلوناس" لتحديد المواقع.
- القدرة على التعامل مع شبكات "Wi-Fi 802.11a/b/g/n" و"Bluеtooth 4.2".
- بطارية بسعة 3000 ميللي أمبير.
- أبعاد الهيكل: (153/71/8.3) ملم.
- الوزن: 150 غراما.
المصدر: 4APK.RU