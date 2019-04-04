 
مباشر

تعرف على "+K12" الجديد من "إل جي"

العالم الرقمي

تعرف على
youtube/
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lo79

تستعد شركة "إل جي" لإطلاق هاتف "+K12"، بمواصفات منافسة، وسعر لن يتجاوز 250 دولارا.

ومن أبرز المواصفات الفنية والتقنية لهذا الهاتف:

- معالج "MеdiaTek Hеlio P22" ثماني النوى.

- معالج رسوميات "IMG PоwerVR GE8320".

- شاشة بمقاس 5.7 بوصة، وأبعاد "19:8"، ودقة عرض (1440/720) بيكسل.

- ذاكرة وصول عشوائي 3 غيغابايت.

- ذاكرة داخلية بحجم 32/64 غيغابايت، قابلة للتوسيع حتى 256 غيغابايت.

youtube/ EuTestei

- كاميرا أساسية مزدوجة بدقة (16+5) ميغابيكسل، بخاصية التثبيت الأوتوماتيكي للصورة.

- كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل.

- ماسح لبصمات الأصابع.

- منفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذان لبطاقات الاتصال.

- نظاما "GPS" و"غلوناس" لتحديد المواقع.

youtube/ EuTestei

- القدرة على التعامل مع شبكات "Wi-Fi 802.11a/b/g/n" و"Bluеtooth 4.2".

- بطارية بسعة 3000 ميللي أمبير.

- أبعاد الهيكل: (153/71/8.3) ملم.

- الوزن: 150 غراما.

المصدر: 4APK.RU

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

 طالب بعزل بوتفليقة ونفى أن تكون له طموحات سياسية.. من هو أحمد قايد صالح؟