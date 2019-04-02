"سامسونغ" تطلق هاتفا مميزا بـ 200$!

تستعد شركة "سامسونغ" لإطلاق هاتف "Galaxy A20e" بمواصفات منافسة، وسعر لن يتجاوز 200 دولار.

ومن المفترض أن يطرح الهاتف في الأسواق قريبا، إذ سيأتي بشاشة "Super AMOLED"، بمقاس 6.4 بوصة، بدقة عرض (1560/720) بيكسل، تغطي كامل مساحة الواجهة الأمامية، باستثناء ثقب صغير في منتصفها من الأعلى يخصص للكاميرا.

youtube/ Androideo

كما من المفترض أن يزود بمعالج "kiri-710"، وذاكرة وصول عشوائي 4/6 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 64/128 غيغابايت، قابلة للتوسيع.

وسيأتي هيكل الهاتف مقاوما للماء والغبار وفق معايير "ip-68" العالمية، وسيزود بمنفذين لبطاقات الاتصال، وماسح لبصمات الأصابع، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.

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أما الكاميرا الأساسية للجهاز، فستكون مزدوجة بدقة (13+5) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 13 ميغابيكسل، مزودة بخاصية التعرف على الوجوه.

المصدر: 4apk.ru