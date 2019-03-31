روسيا تصنّف أفضل الهواتف في الأسواق

أصدرت الهيئة المختصة بتقييم جودة المنتجات في روسيا، قائمة بأفضل الهواتف التي طرحت في الأسواق عامي 2018-2019 .

ووضعت الهيئة قائمتها بعد أن اختبرت عشرات الهواتف من أشهر الشركات العالمية، وقارنتها من نواح عدة، كسرعة الأداء وجودة الصنع وسهولة الاستخدام وإمكانيات التصوير، وغيرها من العوامل التي تهم المستخدمين.

وعلى رأس القائمة، جاء هاتفا "Galaxy S10" و"Galaxy S10"، اللذان طرحتهما سامسونغ مؤخرا، وصنفا من بين أفضل الهواتف من حيث جودة الصنع وسرعة الأداء، فضلا عن امتلاكهما لأفضل شاشة من بين شاشات الهواتف في الأسواق، وأفضل كاميرا أمامية.

وجاء في المرتبة الثالثة هاتف "Samsung Galaxy Note 9"، وتلاه "iPhone XS Max" وبعده "iPhone XS"، حيث عرفت هذه الهواتف بقدرات كاميراتها العالية على التصوير حتى في ظروف الإضاءة الخافتة.

وشملت القائمة أيضا هواتف "Galaxy S9" و"+Galaxy S9" و"Galaxy S8" و"Huawei Mate 20 Pro"، التي عرفت عنها متانة الهيكل، ومقاومتها للماء والغبار، فضلا عن قدرات التصوير الممتازة، وإمكانية التحكم ببرمجيات الجهاز لترضي جميع المستخدمين.

المصدر: لايف. رو