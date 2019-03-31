تعرف على أصغر "الهواتف المدرعة" في العالم

أطلقت شركة "Unihertz" منذ مدة هاتف "Atom" الذي صنف كأفضل هاتف صغير مقاوم للصدمات في العالم، وبسعر 260 دولارا فقط.

وزود هذا الهاتف بهيكل صغير من البلاستيك المقوى المحمي بالمطاط، والمقاوم للماء والغبار وفق معايير "IP67" العالمية، بأبعاد 96/45/18 ملم، وشاشة LCD بمقاس 2.45 بوصة، ودقة عرض 432/240 بيكسل، ومقاومة للصدمات والخدوش.

ومن أهم الميزات الفنية والتقنية لهذا الهاتف أيضا:

- نظام تشغيل Android 8.1.

- معالج MediaTek Helio P23 ثماني النوى.

- معالج رسوميات Mali-G71 MP2.

- ذاكرة داخلية بحجم 64 غيغابايت، قابلة للتوسيع.

- ذاكرة وصول عشوائي بحجم 4 غيغابايت.

- منفذان لبطاقات الاتصال.

- شرائح لاستقبال إشارات Wi-Fi وBluetooth.

- شريحة NFC.

- تقنية تحديد المواقع عبر"غلوناس" و"GPS".

- منفذ "USB Type"، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.

- كاميرا أساسية بدقة 16 ميغابيكسل.

- كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل.

- بطارية بسعة 2000 ميللي أمبير، تكفيه ليعمل 4 أيام متواصلة.

- مستقبل لإشارات الراديو "FM".

المصدر: mobile-review.com