"Huawei" تستقطب المستخدمين بخدمات جديدة

تسعى شركة "Huawei" لإطلاق خدمات إلكترونية جديدة لاستقطاب أكبر عدد من المستخدمين، ومنافسة أكبر الشركات في عالم البرمجة.

ويفترض أن تطلق الشركة قريبا خدمات أولها "Huawei Music"، المخصصة لسماع الموسيقى والأغاني عبر الإنترنت، والتي ستنافس فيها خدمات "Google Play" و"Apple Music" و"Yandex.Music".

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وستتوفر هذه الخدمة على جميع هواتف "Huawei"، وستكون خدمة مدفوعة بالنسبة للهواتف الذكية الأخرى التي تعمل بنظام "أندرويد"، لكن أسعارها من المفترض أن تكون منافسة لبقية الخدمات الموسيقية الموجودة حاليا. وستظهر أولا في الصين وروسيا، وبعدها في بلدان أوروبا وإفريقيا.

أما التقنية الجديدة الأخرى التي ستطرحها "Huawei"، فهي "Huawei Pay"، وهي خدمة للدفع الإلكتروني عبر الإنترنت، ستعمل مثل خدمتي "Samsung Pay" و"Google Pay"، اللتين لاقتا رواجا كبيرا في العامين الماضيين.

المصدر: فيستي