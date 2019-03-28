"xiaomi" تشعل ثورة في عالم الهواتف الذكية!

أثبتت شركة "xiaomi" تفوقها في عالم التقنية من جديد، وكشفت عن تقنية غير مسبوقة تسمح بشحن بطاريات الهواتف بسرعة فائقة.

ونشرت الشركة فيديو يظهر أن النظام الجديد "Super Charge Turbo"، يشحن الهواتف بتيار قدرته 100 واط، ويمكنه شحن بطارية بسعة 4000 ميللي أمبير في غضون 17 دقيقة فقط، ليكون أسرع نظام لشحن بطاريات الهواتف في العالم حاليا.

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وينافس نظام الشحن هذا نظام "super vooc" الذي طرحته شركة "Oppo" لهواتفها منذ فترة، ويعد أسرع بأربع مرات تقريبا من أنظمة الشحن في أحدث هواتف "سامسونغ".

ومن المفترض أن تطرح "xiaomi" النظام ليعمل مع أحدث هواتفها كـ "MI-9" و"MI MIX-3" التي تعمل مع شبكات "5G"، وكذلك هواتف "P30" التي صنفت من بين أفضل الهواتف المطروحة في العالم حاليا.

المصدر: 4apk.ru