"ZTE" تغزو الأسواق بهاتف غير مسبوق!

تتحضر شركة "ZTE" الصينية للكشف عن هاتف "Axon S" المتطور، بتصميم يميزه عن جميع الهواتف المطروحة في الأسواق.

ومن أبرز ما سيميز هذا الهاتف، تصميم الهيكل الذي يتألف من قسمين ينزلق أحدهما فوق الآخر، لتظهر منه الكاميرتان الأمامية والخلفية المخفية، فضلا عن ماسح بصمات الأصابع الذي يعمل بلمس أي جزء من الشاشة.

youtube/Viacon Tech

كما سيزود هذه الهاتف بشاشة "AMOLED" عالية الدقة، بحجم 6.2 بوصة، ومعالج "Snapragon 855"، وموديم "Snapragon X50" للتعامل مع شبكات الجيل الخامس من الإنترنت، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي بحجم 12 غيغابايت، وذاكرة داخية 256/512 غيغابايت، وبطارية بسعة 4000 ميللي أمبير.

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أما الكاميرا الأساسية للجهاز، فستأتي ثلاثية العدسة بدقة (48+ 20+16) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بعدسة ثنائية، تتعامل مع تقنية التعرف على الوجوه.

ومن المفترض أن يطرح "Axon S" في الأسواق في النصف الثاني من العام الجاري، بسعر 650 دولارا تقريبا.

المصدر: فيستي