ما الذي ستكشف عنه "Huawеi" في مؤتمرها القادم؟

تستعد شركة "Huawеi" للكشف عن عدد من الأجهزة والهواتف الذكية خلال مؤتمرها الذي سيعقد في باريس، في 26 مارس الجاري.

وتشير التسريبات إلى أن أحد أبرز الأجهزة التي ستعرضها الشركة أثناء المؤتمر، سيكون جهاز "P30 Pro"، والذي سيصبح أحد أكبر هواتفها الذكية، وسيزود بهيكل مقاوم للماء والغبار، وشاشة بمقاس 6.47 بوصة، بدقة عرض ممتازة (3120/1440) بيكسل، ومعالج "Snаpdragon 855" ثماني النوى، أحد أفضل المعالجات حاليا.

أما المميز في هذا الهاتف، فهو الكاميرا الأساسية رباعية العدسات، والمزودة بحساسات لالتقاط صور عالية الدقة في ظروف الإضاءة الخافتة، ومستشعرات ليزرية لإعطاء عمق أفضل للصورة، بالإضافة إلى تقنيات خاصة تمكن من التركيز على كل عنصر في اللقطة.

youtube/ CopyPasta

كما سيأتي هذا الجهاز بذاكرة وصول عشوائي بحجم 8 غيغابايت، وذاكرة داخلية 512 غيغابايت، وبطارية بسعة 4200 ميللي أمبير.

والجهاز الآخر "P30"، من المفترض أن يأتي بشاشة بمقاس 6.1 بوصة، وهيكل محمي من الماء والغبار وفق معايير "IP68" العالمية، وبطارية بسعة 3650 ميللي أمبير.

youtube/ CopyPasta

ويزود الجهاز بكاميرا أساسية ثلاثية العدسات، بدقة (48+16+8) ميغابيكسل، لها القدرة على تقريب الصورة بمقدار "X8".

وسيزود أيضا بشريحة "NFC"، ومنفذ "USB Typе-C" للشحن ونقل البيانات، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وذاكرة وصول عشوائي بحجم 6 غيغابايت.

المصدر: 4apk.ru