تعرف على أغرب هاتف "5G" في العالم! (صور+ فيديو)

استعرضت شركة "Vivo" الشهيرة هاتف "Apex 2019" الذي صنف كواحد من أكثر الهواتف تطورا وغرابة من حيث التصميم.

ومن أبرز ما يميز هذا الجهاز عن بقية الهواتف هو هيكله الذي يخلو من المنافذ والفتحات تماما، فعوضا عن منفذ الشاحن التقليدي، زودته "Vivo" بشريحة مغناطيسية على سطح الواجهة الخلفية تتصل مع الشاحن بطريقة تشبه تلك المستخدمة في الشواحن المخصصة لبعض حواسب آبل، ويمكن استخدامها أيضا لنقل البيانات بين الهاتف والأجهزة الإلكترونية الأخرى.

youtube/Android Authority

كما انفرد هذا الجهاز بتقنية خاصة توفر إمكانية مسح بصمات اليد عن طريق كافة أجزاء الشاشة، الأمر الذي عجزت عن تقديمه جميع الشركات المصنعة للتقنية حتى الآن، فضلا عن إمكانية استعمال بصمة يد المستخدم لتفعيل أو حجب تطبيقات معينة في الهاتف، ما يعد عنصر أمان إضافيا لحماية البيانات الموجودة في تلك التطبيقات.

ويخلو هذا الهاتف أيضا من مكبرات الصوت التقليدية، وتخرج الأصوات منه عبر اهتزازات تصدرها الشاشة.

youtube/GadgetMatch

ويمكن لـ "Apex 2019" التعامل مع شبكات "5G" بسرعة كبيرة بفضل معالجه "Snapdragon 855" الأحدث من "Qualcomm"، وذاكرة الوصول العشوائي بحجم 12 غيغابايت، وذاكرته الداخلية بسعة 512 غيغابايت.

المصدر: فيستي