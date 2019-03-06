"Huawei" تتحدى شركات الهواتف بجهاز متطور

كشفت موقع "mobile-review" المتخصص بشؤون التقنية عن أبرز مواصفات "Honor 20"، أحدث وأقوى هواتف شركة "Huawei" الذي سيطرح في الأسواق قريبا.

وسيضمن سرعة الأداء لهذا الهاتف معالج "HiSilicon Kirin 980"، ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، وذكرة داخلية 128 و256 غيغابايت، وبطارية بسعة 3650 ميللي أمبير، بميزة الشحن السريع، تعمل مع شاحن 22.5 واط.

youtube/Gadget Home

كما سيزود هذا الهاتف بشاشة "OLED"، بمقاس 6.1 بوصة، ودقة +FullHD، وهيكل زجاجي مقاوم للماء والغبار، محمي بزجاج مضاد للصدمات والخدوش، ومنفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذي "USB Type-C" و"3.5 ملم" للسماعات.

أما الكاميرا الأساسية له فستكون ثلاثية بدقة (48+20+8) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابيكسل.

youtube/Gadget Home

وسيبلغ سعر النسخة المزودة بذاكرة 6/128 غيغابايت 447 دولارا، أما النسخة بذاكرة 8/128 غيغابايت فسعرها سيكون 507 دولارات، أما النسخة بذاكرة 8/256 فبـ 556 دولارا.

المصدر: mobile-review