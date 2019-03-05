اختراق "Android Q" قبل إطلاقه رسميا!

أشار المبرمج "john wu" في تغريدة له على تويتر، إلى أنه قادر على اختراق نسخة "Android Q" التي تتحضر غوغل لإطلاقها للأجهزة الذكية.

وأوضح المبرمج في الصورة التي نشرها على التغريدة أنه قام بتثبيت برمجيات "Magisk" مع ميزة "root" على إحدى النسخ التجريبية لنظام "Android Q"، أي أنه تمكن من الوصول إلى "جذور" برمجيات النظام، ما يعد في لغة البرمجة "اختراقا" قد يمكن من الوصول إلى البيانات.

Android Q is officially rooted (before any official build is available). Weird flex but OK 😜 pic.twitter.com/tQ3tomb35n — John Wu (@topjohnwu) 3 марта 2019 г.

وتأتي هذه التصريحات من قبل المبرمج في الوقت الذي تختبر فيه "غوغل" النسخة الجديدة من نظام تشغيل الأجهزة الذكية (Android Q)، وتتحضر للإعلان عنها رسميا خلال مؤتمر " Google I/O" الذي سيعقد، في 7 مايو المقبل.

ومن أبرز ما قد يأتي به "Android Q" للأجهزة، هو ميزة "الخلفيات الليلية" التي ستقلل من معدل إضاءة خلفية الشاشة في الليل، أو أثناء التواجد في مكان مظلم، ما سيقلل من استهلاك الطاقة في الأجهزة، فضلا عن إمكانية تقسيم الشاشة للعمل مع أكثر من تطبيق في وقت واحد.

المصدر: لايف. رو